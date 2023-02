Anne Hathaway w "nagiej sukience". Gwiazda zachwyciła na Berlinale 2023

Na 73. festiwalu filmowym w Berlinie pojawiła Anne Hathaway. Wydarzenie otwierał film, w którym aktorka zagrała jedną z głównych ról - "She came to me". Gwiazda musiała zabrać ze sobą sporą walizkę, aby pomieścić wszystkie wyjściowe kreacje. Najpierw postawiła na stylizację z modnym kapturem glamour. Ale później upięła włosy w wysoki kok i wyszła na czerwony dywan w "nagiej sukience", którą zestawiła z niebanalnym dodatkiem. Tym sposobem zrobiła furorę.