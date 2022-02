Antoni Pawlicki jest skłócony z rodziną. Poszło o poglądy polityczne

Nie najlepsze relacje wiążą go również z ojcem Tadeuszem Pawlickim, który od 30 lat pracuje jako operator w Telewizji Polskiej. Ta sytuacja ma jednak szansę ulec zmianie. Antoni Pawlicki otrzymał ostatnio telefon od ojca, o którym opowiedział Wyborczej.pl. "Ostatnio zadzwonił z pytaniem, czy nie znam jakiegoś producenta, z którym mógłby zrobić kolejny pomysł. Przecież – mówię mu – zawsze w TVP robiłeś. A on na to, że w tej telewizji już nie chce produkować. Ulało mu się" – stwierdził Pawlicki.