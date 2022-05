Antyoksydanty – twoi sprzymierzeńcy w walce o piękną i gładką skórę

Antyoksydanty (zwane również przeciwutleniaczami) to grupa związków organicznych, których najważniejszym zadaniem jest neutralizacja wolnych rodników, czyli cząsteczek zawierających przynajmniej jeden atom tlenu i co najmniej jeden niesparowany elektron. Wolne rodniki dążą do reakcji z innymi cząsteczkami, a przez to uszkadzają istotne struktury komórkowe. Prowadzi to do takich chorób jak miażdżyca czy nowotwory. Odpowiadają także za przedwczesne starzenie się skóry.