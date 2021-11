Apeluje, by nie całować dziecka. Jej córka już dwa razy trafiła na pogotowie

"Pocałunek może okazać się śmiertelny"

Dodała także, że dzieci zmagające się z opryszczką bardzo cierpią, nie mogą jeść ani pić, a w rezultacie odwadniają się i tracą na wadze, co może być bardzo niebezpieczne. Ratowniczka medyczna wyraźnie zaapelowała do rodziców, by nie pozwalali nikomu (a szczególnie osobom spoza rodziny) całować dziecka. Podkreśliła również, że domownicy koniecznie powinni myć dokładnie ręce i nie dzielili się z najmłodszym członkiem rodziny sztućcami czy kubkiem.