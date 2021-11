Rok temu ogłoszono ją "najbogatszym dzieckiem na Instagramie". Oto, ile zarabia za jeden post

Najbogatsze dziecko na Instagramie

Na instagramowym profilu Everleigh Rose LaBrant możemy przeczytać, że dziewczynka, oprócz tego, że kocha pozować do zdjęć, co podkreśla jej mama, uwielbia tańczyć i bawić się z rodziną. Jej każdy post na Instagramie, publikowany przez jej mamę, jest bardzo dobrze przemyślany. I nie ma w tym nic dziwnego, bo za posty, na których reklamuje konkretne produkty, otrzymuje od 10 do 16 tys. dolarów (od 41 do 66 tys. zł).