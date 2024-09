"Gorzki pokaz siły". Córka Tuska ma prośbę do powodzian

Katarzyna Tusk nie ukrywa, że jest poruszona tym, co dzieje się na południu Polski. "Natura daje nam wyjątkowo gorzki pokaz swojej siły" - oceniła sytuację powodziową w kraju. Córka premiera apeluje do osób mieszkających na zagrożonych terenach, by "nie przedkładały materialnych rzeczy nad swoje bezpieczeństwo".