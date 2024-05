Legginsy poszły w odstawkę. Spodnie w stylu Tusk to nowy hit

Moda ostatnich lat wyraźnie pokazuje, że komfort nie musi wykluczać z gry dobrego stylu. Przeciwnie – wygodne ubrania w nurcie homewear czy loungewear są estetyczne, stylowe i modne. Chociaż legginsy wciąż zajmują mocną pozycję na liście ulubionych spodni, to szeroka nogawka podbija wybiegi, ulice i garderoby gwiazd . W tym Katarzyny Tusk , która wybrała się poza miasto w dzianinowych spodniach do kompletu ze swetrem.

Miłośniczka naturalnych i neutralnych kolorów postawiła na szarość. Odcień, który dawniej kojarzony był z szarą myszką lub stylizacją urzędniczki, przez ostatnie dwudziestoletnie wspiął się na wyżyny swoich możliwość i wraz ze skandynawskim minimalizmem pokolorował świat szarą falą - zarówno wnętrza, jak i garderoby. Szarość doskonale wpisuje się w trendy ostatnich sezonów, które bazują na dyskretnym luksusie, prostocie i powrocie do natury .

Kasia Tusk wybrała spodnie typu dzwony. Model z szeroką nogawką, która zazwyczaj kojarzy się z latami 70. i modą dzieci kwiatów, tym razem zyskał współczesny charakter . To za sprawą neutralnej kolorystyki, dzianinowej struktury, ale też pozostałych elementów garderoby, które odegrały niebagatelne znaczenie.

Szary sweter stworzył spójny komplet ze spodniami. Z kolei białe sneakersy, które triumfują w każdym wiosenno-letnim sezonie, nawiązywały do sportowego stylu. Jednak najciekawszym elementem okazała się kurtka Kasi Tusk w stylu Yellowstone. Lekko przeskalowana i zdobiona kontrastującym kołnierzykiem ze sóry to model uniseks, który ma w sobie charakter .

Zrobiła wiosenne porządki w szafie. Pokazała, co będzie nosić

Zrobiła wiosenne porządki w szafie. Pokazała, co będzie nosić

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!