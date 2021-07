Apoloniusz Tajner i Izabela Podolec. Dzieli ich 36 lat różnicy, łączy miłość do sportu

Izabela Podolec miała 21 lat kiedy poznała Apoloniusza Tajnera

Izabela Podolec w jednym z wywiadów mówiła, że mąż ją ukształtował, co pomogło jej przywyknąć do tego, że dzieli ich 36 lat. Poznała swojego męża, będąc zaledwie 21 letnią kobietą. Do spotkania doszło w pociągu na linii Kraków-Warszawa. – Zawsze się śmieję, że to nie była jakaś strzała Amora. Potem jeszcze to trochę trwało. Na początku nie wiedziałam, że to "ten Apoloniusz Tajner". Wsiadł do mojego przedziału, ale ja go nie poznałam, więc mój okrzyk był "To pan?!". Apoloniusz spojrzał wtedy na mnie, nie wiedział co powiedzieć, a ja powiedziałam: Tak, to ten aktor z Na Wspólnej. Autentycznie tak było – mówiła w rozmowie z DDTVN.