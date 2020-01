Apoloniusz Tajner został ojcem w wieku 65 lat. Zdradził, jak się odnajduje w tej roli

Apoloniusz Tajner i jego o 36 lat młodsza ukochana Izabela Podolec-Tajner jesienią zeszłego roku zostali rodzicami. Małżeństwo doczekało się syna. Teraz prezes Polskiego Związku Narciarskiego opowiedział o dojrzałym ojcostwie.

Apoloniusz Tajner o roli dojrzałego ojca

W zeszłym roku po raz trzeci został ojcem. I to w wieku 65 lat. W rozmowie z reporterką "Jastrząb Post" zdradził, jak się czuje. - Syn dodał mi bardzo dużo sił. Jest tak uroczy, że czuję się doładowywany energią codziennie. To jest inne ojcostwo. Myślę, że takie bardziej świadomie. Mam na nie więcej czasu. Kiedyś to wszystko było w biegu. Dzieci dorastały, rzadko je widywałem. Wtedy budowałem swoją pozycję. W tej chwili mogę więcej czasu im poświęcić i brać udział w wychowaniu tego dziecka. To jest dopiero początek, ale świetnie się z tym czuję - powiedział.