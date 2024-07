Armani skończył 90 lat. Wielki wizjoner, który wcale nie miał zostać projektantem mody

Młody Giorgio chciał wyrwać się z biedy i to właśnie dlatego postanowił, że zostanie lekarzem. Lecz po dwóch latach studiów medycznych został wcielony do wojska, gdzie trafił do szpitala wojskowego. Tam miał do czynienia ze szczególnie trudnymi przypadkami i doszedł do wniosku, że jest zbyt wrażliwy, by zostać lekarzem.