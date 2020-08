Arnold Schwarzenegger skończył 73 lata. Na rodzinnej fotografii wygląda znakomicie

Arnold Schwarzenegger urodził się 30 lipca 1947 roku w austriackiej miejscowości Thal. Pochodził z przeciętnie zamożnej rodziny. Jego ojciec był policjantem, a mama zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. W wieku 21 lat Schwarzenegger postawił wszystko na jedną kartę i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Jego kariera zaczęła się od konkursów kulturystycznych. Sylwetka młodzieńca była imponująca, a forma i chęć do ćwiczeń zostały mu do dziś.

Po latach spędzonych na planie filmowym aktor porzucił swój zawód i zajął się polityką. W 2003 roku został gubernatorem stanu Kalifornia i trwał na tym stanowisku do 2011 roku. Był to dla niego przełomowy czas, przyznał się do licznych romansów i nieślubnego dziecka. To złamało jego małżeństwo.