Artur Górecki ma zmieniać treść podręczników. Twierdzi, że wszelka prawda pochodzi od Boga

Dr Artur Górecki został pełnomocnikiem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Związany z Ordo Iuris historyk i teolog ma koordynować prace nad zmianą treści w podręcznikach szkolnych. Jego wypowiedzi budzą bardzo duże kontrowersje. Skomentowała je m.in. Joanna Kluzik-Rostkowska.

Górecki współpracuje z kwartalnikiem religijno-duchowym "Christianitas". Wielokrotnie gościł na wydarzeniach organizowanych przez Ordo Iuris. Jest członkiem rady programowej inicjatywy "Spotkania w prawdzie", w ramach której konserwatywni prawnicy, publicyści i księża prowadzą wykłady.

Prawda pochodzi wyłącznie od Boga

Górecki wygłosił podczas tego cyklu wykład pt. "Dokąd zmierzasz szkoło? O bezdrożach edukacji". Padło w nim zdanie, że: „(…) wszelka prawda pochodzi od Pana Boga. Zarówno prawda, którą jesteśmy w stanie poznać za pomocą swojego rozumu, jak i prawda objawiona. Nie może być między nimi sprzeczności, a jeśli się pojawia, to znaczy, że rozumiemy, coś nie tak, jak powinniśmy rozumieć".

W trakcie tego samego wykładu historyk stwierdził, że: "kultura, która oderwana od religii, od Pana Boga próbuje usensownić życie człowieka, nie będzie w stanie tego zrobić". Dodał także, że nauczyciele "wkładają dzieciom do głów niebezpieczne treści".

Uznał, że właśnie grono pedagogiczne jest w szkole większym zagrożeniem niż… brak monitoringu. - To jest narażanie człowieka na to, że nie osiągnie celu, dla którego został stworzony. Zbawienia. To nie są przelewki, to nie są żarty – apelował.

Artur Górecki ma koordynować prace zespołów, które rozpoczynają przegląd podręczników pod kątem treści. Na pierwszy ogień idą język polski, wiedza o społeczeństwie oraz historia w pierwszej i drugiej klasie liceum. Obecnie historyk pełni także funkcję dyrektora w placówkach prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej.

Ideologizacja dzieci i młodzieży

Zdaniem polityków opozycji działania Czarnka i Góreckiego są próbą ideologizacji dzieci i młodzieży. Głos w sprawie nowego pełnomocnika postanowiła zabrać m.in. Joanna Kluzik-Rostkowska, która w latach 2013–2015 była ministrem edukacji narodowej.

- Wnioski zawarte w raporcie posłużą takiej zmianie przepisów i procedur, która ma wpłynąć na poprawę jakości podręczników. Fundamentaliści katoliccy zapomnieli, że mieliśmy w Europie oświecenie i marzy im się sytuacja taka, jaka jest na przykład w krajach islamu, gdzie tego oświecenia nie było, w związku z tym nigdy nie nastąpił rozdział religii od państwa – powiedziała.

Wśród planów Czarnka i Góreckiego jest także m.in. wprowadzenie matury z religii.

