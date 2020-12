Atak na kobiety w Gliwicach. Powód? Błyskawice na maseczkach

"Dziś tj.09.12.2020 około godziny 17 zostałam zaatakowana wraz z moją mamą w centrum handlowym Forum Gliwice z powodu maseczki z piorunem przez mężczyznę ze zdjęcia (który był tam z rodziną i małym dzieckiem). Gdy zobaczył, że idę z mamą za rękę, zaczął nas wyzywać od "p**********ych lesb", "nazistów" i tym podobnych. Sprawa jest zgłoszona i mam nadzieje, że zostanie sprawiedliwie rozpatrzona. Pamiętajcie, że możecie wierzyć, w co chcecie, ale to nie usprawiedliwia agresji w stosunku do innych osób" - czytamy we wpisie.