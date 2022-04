Athina Onassis jest dziedziczką bajecznej fortuny. Brakuje jej jednego

Thierry Roussel zaopiekował się córką po śmierci Christiny. Athina wychowywała się z dwójką przyrodniego rodzeństwa, którego ojciec doczekał się z kochanką. Athina nie była typową nastolatką, nie interesowała ją moda, nie trwoniła więc pieniędzy na tego typu zbytki, jak markowe ubrania. Pasjonowało ją jeździectwo, które zresztą jest w jej życiu do dziś. Nie mogła jednak w pełni realizować swoich ambicji, gdyż ojciec ograniczył jej kieszonkowe. W wieku 17 lat Athina zbuntowała się i przeniosła do szkoły jeździeckiej do Brukseli. Tam poznała mężczyznę, w którym zakochała się po uszy.