"Atrakcyjny ksiądz" z Fleabag ma swojego konkurenta. Parafia św. Łukasza w Formby przedstawiła nowego wikarego

Choć jeszcze nie odbyło się oficjalne powitanie anglikańskiego wikarego Matta Davisa, już cała sieć mówi o tym, że duchowny wkrótce dołączy do parafii św. Łukasza w Formby. Davis pochodzi z Irlandii Północnej i od 13 lat jest żonaty z kobietą o imieniu Liz, z którą wychowują dwoje synów. Przez ostatnie 4 lata mieszkał w Liverpool'u, a teraz przeprowadza się do Formby, by tam piastować urząd wikarego.