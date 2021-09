Aukcja na rzecz Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Niedawno przeprowadził się tam Jerzy Połomski

Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na ogród

Od momentu wybuchu koronawirusa ogród znajdujący się przy pensjonacie w Skolimowie stał się dla jego mieszkańców całym światem. Było to jedyne miejsce, do którego mogli wychodzić artyści weterani i spędzać czas. W związku z sytuacją pandemiczną, która już wkrótce może się ponownie zaognić, organizatorzy aukcji chcą zebrać pieniądze na lepsze dostosowanie ogrodu do potrzeb osób starszych. Chodzi między innymi o budowę podjazdu dla wózków do altany na wzniesieniu.