Dagmara Kaźmierska chce pomóc dzieciom na Zanzibarze. Stworzyła zbiórkę, a spotkała się z wyzwiskami

Nazwano ją "oszustką"

Kaźmierska przez kilka dni czekała na weryfikację zbiórki. Jak się okazało, trwało to tyle czasu, bo kilka osób z Polski zgłosiło ją jako "oszustkę". Celebrytka nie mogła w to uwierzyć, a jak podkreśliła na InstaStory, ona nie potrzebuje od nikogo pieniędzy, jednak nie jest w stanie sfinansować sama całego remontu domu dziecka. Zrzutkę założyła po to, aby wybudować dzieciom przy placówce plac zabaw, wyremontować pokoje, zakupić nowe meble oraz zabawki.