Babciny trik na czyszczenie kuchenki gazowej. Działa za każdym razem

Czyszczenie kuchenki sodą. Niezawodny babciny trik

Babcinym sposobem na wyczyszczenie kuchenki jest skorzystanie z sody oczyszczonej, która ma świetne właściwości czyszczące. Wystarczy połączyć ją z ciepłą wodą, aby powstała gęsta pasta. Pozostaw ją na zabrudzeniach na kuchence, a po kilkudziesięciu minutach zetrzyj gąbką i wytrzyj do sucha. Jeśli jest to konieczne - powtórz. Ten sposób nie nadaje się jednak do kuchenek ze stali szlachetnej.