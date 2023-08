Back to school w dobrym stylu. Upominki i dodatki, które ułatwią dziecku powrót do nauki

Wakacje powoli dobiegają końca, a to oznacza tylko jedno – czas wracać do szkolnej ławki. Nie wszystkie dzieci reagują na tę wiadomość z entuzjazmem i trudno im się dziwić. Beztroskie, słoneczne dni, upływające pod znakiem błogiego odpoczynku i wyjazdy pełne przygód sprawiły, że uczniowie odzwyczaili się od szkolnej rutyny i związanych z nią obowiązków. We wrześniu dziecko jeszcze buja w obłokach i z sentymentem wspomina najpiękniejsze momenty lata. Jak pomóc mu dostosować się do codziennego rytmu dnia i zachęcić je do nauki? Mamy na to skuteczny sposób. Drobny upominek w postaci zegarka lub pięknej biżuterii z ulubionym motywem sprawi, że czas spędzony w klasie stanie się dla twojej pociechy obietnicą nowych ekscytujących przygód.