Balansowanie na granicy orgazmu. Czym jest edging?

Dlatego zanim wykorzystamy go w naszej sypialni należy skonsultować go z partnerem seksualnym. Dowiedzmy się, czy czuje się w nastroju na długi i intensywny stosunek. Być może nie będzie mieć ochoty na testowanie nowej metody. Wtedy przedłużające się osiąganie przyjemności przerodzi się we frustrację.