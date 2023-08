Balkon utnie w kwiatach. Wystarczy dodać do wody

Uprawa pelargonii krok po kroku

Pelargonie to piękne kwiaty, które są naprawdę proste w uprawie. Tuż po zakupie sadzonek, wystarczy przesadzić w odpowiednią ziemię. Najlepsza będzie taka, która przeznaczona jest do roślin balkonowych. Powinna być ona lekka, próchnicza i zarazem, przepuszczalna. Istotny jest także odczyn ziemi, bowiem ma on duży wpływ na wygląd i kondycję rośliny. W przypadku pelargonii powinien być on lekko kwaśny bądź obojętny.