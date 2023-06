Tylko dwie zasady. Pelargonie będą rosnąć jak na drożdżach

Pelargonie to jedne z najpopularniejszych kwiatów balkonowych. Są niedrogie, proste w uprawie, a do tego, stanowią prawdziwą ozdobę balkonu. Jeśli uprawiasz pelargonie, trzymaj się tych dwóch zasad. Dzięki nim będziesz cieszyć się pięknymi kwiatami aż do jesieni.