Balloon jeans znowu na topie. Trend z lat 80. i 90. powraca w wielkim stylu

Spodnie balloon jeans to hit, który podbił Instagram. Zapomnij o klasycznych rurkach czy innych obcisłych spodniach, teraz króluje fason, który podbija serca wielu kobietom. Jeśli jeszcze nie wiesz czym są balloon jeans, koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Czym są balloon jeans?

Balloon jeans to jak sama nazwa wskazuje, spodnie nawiązujące fasonem do balona. To jeansy z wysokim i dopasowanym stanem, które rozszerzają się na wysokości ud, nie przylegają do ciała, ale zwężają się na kostce. Trend na balloon jeans pochodzi jeszcze z lat 80. i 90. XX wieku, kiedy praktycznie każda kobieta nosiła podobny model. Doskonale maskują szerokie biodra, więc pasują dla wszystkich kobiet, które nie lubią podkreślać swojej budowy ciała.