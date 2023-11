Balsamy do skóry przesuszonej ogrzewaniem. Idealnie sprawdzą się w chłodne dni

Kiedy myślisz "jesień", do głowy przychodzi ci gruby sweter, koc, aromatyczne świece i kubek gorącej herbaty? Do tego zestawu jesieniary koniecznie dorzuć odżywczy balsam do ciała o bogatej formule – najlepiej taki, który nie tylko pielęgnuje skórę, ale także koi zmysły pięknym, otulającym zapachem. Oczywiście, pielęgnacja ciała jest ważna przez cały rok, jednak właśnie teraz, gdy dni są coraz chłodniejsze, a powietrze w pomieszczeniach przez ogrzewanie staje się suche, skóra wyjątkowo bardzo potrzebuje solidnej dawki odżywienia i nawilżenia. Jeżeli zaniedbamy ten aspekt, możemy odczuć nieprzyjemne konsekwencje w postaci suchego, swędzącego, a nawet pękającego naskórka.