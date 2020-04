Barbara Kurdej-Szatan o projekcie "Zatrzymaj aborcję". Jest oburzona tym, co dzieje się w Polsce

Barbara Kurdej-Szatan o strajku kobiet

Barbara Kurdej-Szatan zwróciła uwagę na to, że pandemia koronawirusa jest wykorzystywana do ponownego rozpatrzenia projektu o całkowitym zakazie aborcji. Oburzona aktorka podkreśla, że w zaistniałej sytuacji nikt nie może wyjść z domu, by protestować na ulicy, co miałoby miejsce w normalnych warunkach.