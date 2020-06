Barbara Kurdej-Szatan wybrała imię dla dziecka. Jest bardzo popularne i tradycyjne

- Wybraliśmy imię na początku marca. To był koniec pierwszego trymestru, zrobiłam badania krwi, dzięki którym wiem, czy są wady genetyczne, czy nie ma, czy wszystko w porządku z płodem i też dowiaduję się wtedy jaka płeć. W ciągu kilku dni wybraliśmy imię – zdradziła celebrytka. Dodała, że jest to popularne imię i spodziewa się, że rok 2020 to właśnie rok tego imienia. - Imię jest polskie, piękne, stare dość, tradycyjne i niestety okazuje się, że jest takich dużo. Trochę mnie to denerwuje. Jak wybraliśmy imię Hania, to wtedy w ogóle imię Hania nie było modne – tłumaczyła Barbara Kurdej-Szatan.