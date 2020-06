Winona Ryder nie odpuszcza Gibsonowi. Aktorka wspomina jego krzywdzące słowa

Winona Ryder wspomina krzywdzące słowa Mela Gibsona

Winona Ryder w ostatnim wywiadzie dla "Sunday Times" została zapytana o to, czy doświadczyła antysemityzmu i w odpowiedzi powróciła wspomnieniami do tamtego zdarzenia. Aktorka jest z pochodzenia Żydówką i jak twierdzi, przed laty Mel Gibson miał ją obrazić w niewybredny sposób.

Ryder wspomina, że Gibson spojrzał na nią i powiedział: "Ty nie jesteś chyba rozpałką do pieca?". Dodatkowo obraził jej homoseksualnego przyjaciela, pytając: "ale nie złapię od ciebie AIDS?". Winona Ryder podkreśla, że tamto zdarzenie wciąż jest dla niej żywe i bolesne.

Mel Gibson podobno próbował później skontaktować się z nią i przeprosić, ale aktorka nie chciała rozmawiać. Dziesięć lat temu pierwszy raz opowiedziała w mediach o całej sytuacji, a aktor stwierdził, że to kłamstwo. "To w 100 proc. nieprawda. Kłamała ponad dziesięć lat temu, kłamie i dziś" – napisał w oświadczeniu przesłanym do redakcji "Variety".