Bardzo chciał ją zdobyć. Nie wyobrażała sobie, że będą razem

Co ciekawe, Pietrzak przyjęła nazwisko męża dopiero 10 lat po ślubie. - To była totalna niespodzianka! Joanna przyszła do domu z nowym dowodem osobistym i powiedziała mi, że ma dla mnie prezent z okazji dziesiątej rocznicy naszego ślubu. Byłem w szoku. Okazało się, że nie była jej do tego potrzebna moja zgoda. (śmiech) Nie wiedziałem, że tak to wygląda w polskim prawie. Wystarczyły skrócony odpis aktu małżeństwa i trzydzieści siedem złotych - mówił Orleański w rozmowie z Plejadą.