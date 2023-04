Nowa bohaterka "Chłopaków" już robi furorę. Oto powód

"Chłopaki do wzięcia" to serial dokumentalny, który od 2012 roku przyciągnął przed ekrany telewizorów mnóstwo widzów. Praktycznie w każdym sezonie programu pojawiają się nowi bohaterowie. W ostatniej serii poznaliśmy Sławka oraz Helenę. Co ciekawe, to właśnie mama mężczyzny przyciągnęła ogromną uwagę wielbicieli "Chłopaków".