Bartek Wrona o chorobie. "Uaktywniła mi się po śmierci mamy"

Bartek Wrona rozkochał w sobie tysiące Polek, zwłaszcza nastolatek. Na przełomie lat 90. i 2000. był idolem młodego pokolenia. Gdy miał 15 lat, dołączył do zespołu Just 5. Członków tego polskiego boysbandu wyłoniono podczas castingu. Grzegorz Kopala, Shadi Atoun, Daniel Moszczyński, Robert Kryla oraz Bartek Wrona szybko stali się popularni w całej Polsce, koncertowali na okrągło, a ich przebój "Kolorowe sny" nuciły tłumy.

Zespół rozpadł się w 2002 roku, a Bartek Wrona skupił się na solowej karierze. Wydał cztery albumy. Nie zdobył już takiej popularności, jak w czasach Just 5, ale udało mu się zachować wierne grono fanów.

Niedawno Bartek Wrona powrócił do show-biznesu, biorąc udział w 21. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W październiku artysta nie pojawił się na nagraniach. Później oficjalnie zrezygnował z programu. Przyczyną były problemy zdrowotne.

Już w pierwszej połowie roku Bartek Wrona trafił do szpitala. W marcu usłyszał od lekarzy smutną diagnozę. Zdiagnozowano wówczas u niego zaburzenie układu pokarmowego. Podczas rozmowy z Pauliną Sykut-Jeżyną i Krzysztofem Ibiszem w sobotnim wydaniu "halo tu Polsat" wyznał, że cierpi na malformację naczyniową .

Choroba zmusiła go do rezygnacji z udziału w "TTBZ". Wrona podkreślił, że jest już po zabiegu i ma nadzieję, że problem nie powróci. Piosenkarz jest obecnie pod opieką specjalistów. Musi przestrzegać specjalnej diety i regularnie poddawać się badaniom kontrolnym.

Mimo problemów zdrowotnych Bartek Wrona nie rezygnuje z kariery muzycznej. Planuje zimową trasę koncertową i pracuje nad nowym teledyskiem. W "halo tu Polsat" wspomniał także o swojej pasji do gotowania, którą mógłby rozwijać, gdyby nie muzyka.

Pamiętacie Bartka Wronę? Dziś trudno go rozpoznać

