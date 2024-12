Bawi Polaków od 50‑ciu lat. Zdradził jaką cenę płaciła rodzina za życie z artystą

Tadeusz Drozda znany jest z rozśmieszania publiczności. W przeciągu 50-ciu lat pracował nad masą programów, w tym m.in. "Śmiechu warte", "Herbatka u Tadka", "Drozda Show" czy "Dyżurny satyryk kraju". Jego wciąż nieprzemijająca popularność stoi za wrodzonym talentem do improwizacji, którą nadal dzieli się z publicznością.

Tadeusz Drozda podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" wyznał na wizji, że przez jego zawód potrafiło go nie być w domu przez kilka tygodni. Jego żona Ewa w tym czasie musiała sama wychowywać córki. Rozłąka to cena, jaką płaciła rodzina oraz sam satyryk.

