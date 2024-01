Bawi się w Brazylii. Do zdjęć zapozowała w dzierganej "miniówce"

Alessandra Ambrosio postanowiła powrócić do korzeni. Sylwestrową noc spędziła z dziećmi i najbliższymi w Brazylii, czyli swojej ojczyźnie , gdzie postanowiła zabawić nieco dłużej. Na jej instagramowym profilu (obserwowanym przez 12 milionów osób) nadal pojawiają się zdjęcia z malowniczej Floripy położonej tuż nad oceanem.

Alessandra Ambrosio zaprezentowała się w czarnym, dzianinowym crop topie , którego ramiączka zostały przyozdobione muszelkami. Nadmorski vibe we własnej osobie. Górę uzupełniła kremową spódniczką mini, która wyglądała, jakby została ręcznie wydziergana na szydełku . Takie elementy garderoby biły rekordy popularności w sezonie letnim 2023. Czyżby miały przetrwać do kolejnych wakacji?

Biała koszula to must have w kobiecej garderobie