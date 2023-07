Bawi się z koleżankami w Grecji. Do zdjęcia zapozowała w kolorowej mini

Olga Bończyk właśnie rozpoczęła swoje wielkie greckie wakacje. Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, do którego zapozowała z dwoma przyjaciółkami. Czyżby wypad w damskim gronie? My patrzymy jednak na kolorową mini. Zdaje się, że to ulubiona letnia sukienka Bończyk. Aktorka pokazuje się w niej bardzo często.