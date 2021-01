Bazarek pustoszeje w godzinach dla seniorów. Gdy przyjdzie młody klient, nikt go nie wyprosi

W czasie krótkiej rozmowy dowiedziałam się, że takie pustki na bazarku to nie tylko moje subiektywne spostrzeżenie. To codzienny widok. – Jest dramat. Młodzi ludzie niechętnie przychodzą przez te dwie godziny, bo się boją, że nic nie kupią. Tak ich rząd nastraszył! A ja nie mam komu sprzedawać tego wszystkiego. Dopiero po 12 robi się większy ruch – mówi mi kobieta.

Idąc alejką dalej, nie spotykając innych klientów, podchodzę do kolejnego warzywniaka. Znów nieśmiało pytam, czy mogę coś kupić. Sprzedawca wita mnie z uśmiechem. – Bez przesady. Godziny dla seniorów to są dobre w sklepach, ale nie na bazarkach. Prędzej się pani zarazi wirusem w markecie pełnym ludzi, którzy przepychają się z wózkami, niż tu u nas na świeżym powietrzu – słyszę od handlarza, który na swoim kramiku nie nosi maseczki. – Przez godziny dla seniorów utarg się zmniejszył, a my przecież też musimy z czegoś żyć. Szczególnie zimą trudniej coś sprzedać, bo ceny warzyw i owoców są wyższe. Ludzie nie kupują tak chętnie, więc cieszymy się z każdego klienta – mówi mi pan ze stoiska.

Pytam więc sprzedawczynię, czy osoby przed sześćdziesiątką, często próbują robić zakupy od 10 do 12? – Zdarza się i my to rozumiemy. Chcą coś kupić, ale do sklepu ich nie wpuszczają, więc przychodzą tutaj. Robią zakupy, często się spieszą, bo tu niedaleko jest stacja metra. Moim zdaniem ten przepis jest bez sensu, bo tylko utrudnia życie i nam, i klientom. Przez dwie godziny nie ma ruchu, a potem ludzie tłoczą się w kolejkach. To kiedy jest to większe zagrożenie? – pyta retorycznie pani ze stoiska.