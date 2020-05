Beach waves. Jak zrobić modną i wakacyjną fryzurę? Poznaj sposób na plażowe fale

Beach waves – domowe sposoby na surferskie fale

Beach waves – jakie akcesoria są pomocne?

Dobrym rozwiązaniem do stylizacji beach waves jest spray z solą morską. Spryskaj nim pasma jeszcze przed wykonaniem fryzury – sól morska usztywni i zmatowi włosy. Jeśli używasz ciepła do wykonania beach waves, zaopatrz się w produkty termoochronne. Spinki i klamerki do włosów także się przydadzą, jak również delikatny lakier do włosów. Pamiętaj, aby nie używać zbyt dużo produktów do utrwalenia, ponieważ w tym przypadku liczy się swobodny i luźny wygląd fryzury.