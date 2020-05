Warkocz holenderski. Jak zapleść efektowny warkocz? Wypróbuj alternatywnego rozwiązania

Jednym z ciekawszych upięć włosów jest zaplecenie warkocza holenderskiego. Fantastycznie sprawdzi się jako alternatywa dla klasycznego francuskiego warkocza, a przy tym jest znacznie okazalszym wyborem. Warkocz holenderski wcale nie jest trudny do zrobienia, wystarczy odrobina uwagi i cierpliwości.

Warkocz holenderski przepięknie zaprezentuje się na nieco dłuższych włosach. Możesz zdecydować się zarówno na pojedynczy wariant albo na dwa okazałe warkocze. Wszystko zależy od efektu, jaki chcesz osiągnąć. Przekonaj się, że zaplecenie warkocza holenderskiego jest naprawdę łatwe do wykonania.

Warkocz holenderski – czym się różni od francuskiego?

Warkocz holenderski to nic innego jak odwrócona wersja warkocza francuskiego. Pierwszy z nich posiada splot wypukły, który eksponuje włosy, natomiast drugi ma splot wklęsły – chowa pasma do wewnątrz. W związku z tą różnicą, warkocz holenderski prezentuje się znacznie okazalej i zachwyca uwypukleniem włosów. W obu wersjach przeplata się ze sobą trzy pasma włosów, do których odkładane są kosmyki z boków głowy. Przy holenderskim z kolei przekłada się pasma pod spodem, co stanowi bardzo ważną różnicę.

Warkocz holenderski – jak go zapleść?

Nim przejdziesz do zaplatania warkocza holenderskiego, dokładnie rozczesz włosy. Następnie wydziel trzy pasma nad czołem – najlepiej zrób to przed lustrem. Przełóż jeden z bocznych kosmyków pod środkowym, a potem powtórz to samo z drugim pasmem. Wróć do strony, od której zaczęłaś warkocz holenderski i dobierz nieco luźnych włosów. Znów przełóż je pod spód środkowego pasma. Powtarzaj czynności z obu stron aż do końca warkocza, po czym zawiąż całość przy pomocy gumki. Możesz również na koniec trochę rozciągnąć jego sploty na bok, dzięki czemu warkocz holenderski zyska na objętości i nieco gęstości.

Warkocz holenderski – różne wariacje

Oczywiście warkocz holenderski możesz do woli przekształcać i wykorzystywać jego liczne warianty. Pomyśl o zaplataniu na ukos – finalnie warkocz będzie opadał na jedno z ramion w romantycznym stylu. Inną propozycją jest wykorzystanie do warkocza holenderskiego także kucyka – wystarczy, że zapleciesz pasma wyłącznie przy skórze głowy, a koniec zwiąż w koński ogon. Warkocze bokserskie to kolejna odmiana holenderskiego splotu, przy czym powstają przy tym dwa warkocze. Ostatni przykład będzie świetnym rozwiązaniem na trening.