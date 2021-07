Beata Paluch i Edward Linde-Lubaszenko. Romans, który zakończył się ślubem

Ten romans był skandalem

- To ona mnie poderwała. Miałem taki zwyczaj, że poza zajęciami przeprowadzałem indywidualne rozmowy ze wszystkimi studentami. Nie wiem już, co się zdarzyło, ale ją jakoś niechcący pominąłem. Przyszła do mnie z awanturą. No i się z nią spotkałem raz, drugi... W ten sposób zostaliśmy parą, a potem małżeństwem, którego owocem jest nasza córka, też Beata - mówił Edward Linde-Lubaszenko w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej".