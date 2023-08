Beata Pawlikowska nadal z dużymi problemami. "Jest wielkości nogi słonia"

Beata Pawlikowska złamała rękę. "Wielkości nogi słonia"

Podróżniczka podkreśliła, że obecnie na nowo uczy się poruszać palcami lewej ręki, którą złamała. Nie jest to jednak łatwe - i na tym również nie kończy się dochodzenie do siebie. "Powoli goją się stłuczone kolana i chodzenie jest mniej bolesne. Lewy łokieć wciąż jest wielkości nogi słonia, ale na pewno powróci do swoich właściwych rozmiarów" - napisała we wpisie opublikowanym na Instagramie.