Beata Ścibakówna kończy 55 lat. "Po 40. mam więcej propozycji"

"Wyobrażali sobie, że teraz sąsiedzi z naszego Zamościa zobaczą mnie na ekranie w »nieprzyzwoitych« scenach. I chyba po cichu liczyli, że rzucę studia. Musieli być zdziwieni moim sukcesem, bo uważali, że karierę w filmie albo w teatrze robi się »po znajomości«, a ja nie znałam nikogo i musiałam nauczyć się tego świata". Droga do sukcesu nie była naturalnie wcale taka prosta; kiedy bowiem zjawiła się w szkole, wśród pewnych siebie, szczupłych i modnie ubranych warszawianek czuła się jak dziewczyna z prowincji. Ścibakówna nie pozwoliła jednak, by kompleksy doszły do głosu – i wkrótce doskonale odnalazła się w nowym środowisku.