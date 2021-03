Beata Ścibakówna martwi się o męża. Aktor miał poważny wypadek

Aktorka od lat uchodzi za jedną z najatrakcyjniejszych polskich gwiazd. Media interesują się coraz to nowszymi zdjęciami, jakie publikuje na Instagramie. Aktorka razem z mężem stara się aktywnie spędzać czas, ale ostatnio wydarzyło się wiele przykrych sytuacji, które mocno odbiły się na zdrowiu Jana Englerta.

Poważne problemy zdrowotne aktora

Kilka tygodni temu aktor musiał przejść operację nadgarstka, co jest dość częstą przypadłością tenisistów. Jak się okazuje, zabieg był nieunikniony, ale aktor starał się odsuwać jak najdalej myśl o operacji. W końcu ból był na tyle dokuczliwy, że 77-letni gwiazdor uległ namowom żony i lekarzy. Zabieg w pełni się udał i po krótkiej rekonwalescencji aktor powrócił do Teatru Narodowego.

Englert szybko rozpoczął przygotowania do spektaklu, którego był reżyserem. Premiera przedstawienia miała być połączona także z 50-letnim jubileuszem pracy artystycznej aktora. Nieocenioną pomocą wykazała się jego żona, która od lat pełni rolę jego asystentki. Po zakończeniu prób teatralnych, małżeństwo wyjechało w góry – skorzystali z chwilowego zniesienia obostrzeń.

"Wrócił mocno poturbowany. Ma liczne siniaki i zadrapania, które wskazują, że prawdopodobnie jeden z dni na narciarskim stoku nie zakończył się dobrze. Być może jego ręka po zabiegu potrzebowała dłuższej rehabilitacji, ale on nie należy do mężczyzn, którzy się ze sobą pieszczą, stąd ten dotkliwy upadek" - powiedział "Rewii" jeden z aktorów z Teatru Narodowego.

Ze względu na zamknięcie teatrów, aktor ma znacznie więcej czasu, aby powrócić do lepszej kondycji.

