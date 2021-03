Gwyneth Paltrow o byciu macochą. "Na początku nie wiedziałam, co robić"

Paltrow o pasierbach

"Mam dwoje wspaniałych pasierbów, którzy są w wieku moich dzieci. To zabawne, ponieważ kiedy zrozumiałam, że zostanę macochą, na początku nie wiedziałam, co robić. Nie ma nic do czytania na ten temat. Czy wtrącać się do ich spraw? Czy trzymać się z boku?" - zastanawiała się Paltrow.