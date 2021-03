Smutny czas Izabeli Trojanowskiej. To nie będą wesołe święta

To już drugie święta wielkanocne, które Izabela Trojanowska spędzi w pojedynkę. Rok temu piosenkarka przez pandemię koronawirusa nie mogła zobaczyć się z córką Roksanką oraz swoją mamą, które od lat mieszkają w Berlinie. Pech chce, że sytuacja się powtórzy. - Nie spotkamy się przy świątecznym stole - potwierdziła Izabela Trojanowska w rozmowie z "Twoim Imperium".

"Jest mi przykro"

- Jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo wspólnie spędzone chwile są dla nas wszystkich niezwykle cenne, pełne miłości i radości. Ale musimy być odpowiedzialni oraz postępować rozważnie. Choć nie ukrywam, że niepewność jutra stała się dla mnie męcząca - wyznała piosenkarka. Jak mówi, rok temu bardzo odczuła brak najbliższych w ubiegłoroczne święta, które spędziła wraz ze swoim mężem. Choć para od lat nie mieszka razem, to pozostaje małżeństwem i postanowiła spędzić Wielkanoc przy jednym stole.

