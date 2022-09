Beata Ścibakówna na wakacjach. "Bezdyskusyjna królowa lata"

Gwiazda kocha sport

Mimo wielu projektów zawodowych aktorka znajduje czas na rozmaite aktywności i regularnie dba o formę. Często odwiedza siłownię i pokazuje, jakie ćwiczenia wykonuje, by utrzymać piękną sylwetkę. Spacery i treking po górach to jej hobby. Często uczęszcza również na treningi tenisa ziemnego i jeździ konno. Widać, że sprawia jej to ogromną przyjemność i daje dużo satysfakcji. Aktorka w swoim życiu przeplata świat sztuki oraz sportu, dlatego jej życie jest tak barwne, ciekawe i pełne koloru.