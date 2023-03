Beata Szydło w Sandomierzu. Ekspert dostrzegł w jej stroju ukryte znaczenie

Z wyborcami z Sandomierza Szydło spotkała się w ramach trasy "Przyszłość to Polska", w której biorą udział także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Projekt zapowiedział 10 marca Jarosław Kaczyński, który poinformował wówczas:

- Politycy Platformy Obywatelskiej przyjeżdżają, opowiadają różne rzeczy jak Tusk, on przede wszystkim nas będzie wsadzał do więzienia. Więc ja powiem tak Donaldowi Tuskowi, że ja się go nie boję i tych jego zapowiedzi. Bo całe życie pracowałam uczciwie i rzetelnie.