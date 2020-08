Beata Tadla pokazała pierścionek zaręczynowy. Kim jest jej wybranek?

Beata Tadla przebywa obecnie na urlopie w Międzyzdrojach. Na swoim profilu na Instagramie dziennikarka pochwaliła się zdjęciami z wakacji. Na jednym ujęciu widać na jej serdecznym palcu pierścionek. Jest to charakterystyczny, zaręczynowy wzór. 13 sierpnia 2020 roku Beata Tadla podzieliła się z fanami informacją, że jest zaręczona.

Beata Tadla – kim jest jej partner?

Beata Tadla była dwukrotnie zamężna. Jej pierwszy mąż to Radosław Kietliński, drugi to Jarosław Kret. Związek z prezenterem pogody i późniejsze rozstanie to był trudny czas dla dziennikarki. Media skupiły się na ich relacji i wnikliwie śledziły losy i szczegóły rozpadu małżeństwa. Teraz Beata Tadla woli trzymać swoją nową miłość w tajemnicy.