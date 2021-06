Beata vs. Bożenka z "Klanu". Aktorka komentuje wypowiedź Kaczorowskiej o "brzydocie"

"A może by tak bodypositive poszerzyć o mindpositive? Dlaczego skupiać się wyłącznie na ciele? Wszystko wszak z głowy idzie, a jak głowa akceptuje, toleruje, otwarta jest, ciekawa, to i ciału lepiej, ludziom lepiej, zwierzętom lepiej, światu lepiej, chudemu lepiej, zwykłemu, szaremu, tęczowemu, grubemu, no wszystkiemu lepiej dookoła jest" - skomentowała sytuację Naruszewicz. Obyło się bez kąśliwych komentarzy w stronę serialowej Bożenki, ale każdy jest w stanie się domyślić, że w ten sposób aktorka wyraziła zdanie, iż nikogo nie powinno się krytykować za jego wygląd.