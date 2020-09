WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne bebilon 7 godzin temu Artykuł sponsorowany Bebilon Profutura 2 – najbardziej zaawansowana formuła*, gdy wyłączne karmienie piersią nie jest możliwe Najwartościowszym pokarmem dla niemowlęcia jest mleko mamy, to niepodważalny fakt. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy wyłączne karmienie piersią nie jest możliwe, a włączenie do diety dziecka mleka modyfikowanego jest konieczne. Wyniki badań pokazują, że we wczesnych miesiącach życia niemowlęcia 40% mam z różnych powodów karmi lub dokarmia swoje dziecko mlekiem modyfikowanym, a w późniejszym okresie liczba ta wzrasta nawet do 70%**. W takich sytuacjach każda kobieta potrzebuje wsparcia i zapewnienia, że jest dobrą mamą. To z myślą o nich i o maluszkach, które nie mogą być karmione wyłącznie piersią, powstało mleko następne Bebilon Profutura 2, najbardziej zaawansowana formuła***. Bo każda kobieta, bez względu na to, w jaki sposób karmi swoje maleństwo, jest najlepszą mamą na świecie! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Bebilon Profutura 2 (materiały partnera) W mleku mamy jest wszystko, co najlepsze Mama ma szczególny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka już od wczesnych chwil jego życia, a nawet od momentu poczęcia. Aby wspierać ten proces, oprócz czułości i troski szczególnie powinna zadbać o odpowiedni sposób żywienia niemowlęcia. Mleko matki to najlepszy pokarm, jaki kobieta może dać swojemu maleństwu, ponieważ w pełni zaspokaja potrzeby dojrzewającego organizmu. Zawiera też kluczowe składniki odżywcze w odpowiednich ilościach i proporcjach, które wspierają jego harmonijny rozwój. Wyjątkowość kobiecego pokarmu sprawia, że eksperci – m.in. ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – zalecają, aby niemowlę było karmione wyłącznie piersią przez 6 pierwszych miesięcy jego życia, oraz kontynuację karmienia piersią do ukończenia 2. roku życia i dłużej przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią, mimo że wydaje się czymś oczywistym i naturalnym, może okazać się wyzwaniem dla młodej mamy. Często potrzeba wielu prób, czy wsparcia specjalistów z zakresu laktacji, by przystawienie niemowlęcia do piersi zakończyło się sukcesem. Czasem jednak okazuje się, że karmienie piersią nie jest możliwe – wówczas pojawiają się u kobiety negatywne emocje: wyrzuty sumienia czy smutek. Z tego powodu mamy często wstydzą się przyznać, że nie karmią piersią swojego maluszka. Czy słusznie? Gdy wyłączne karmienie piersią nie jest możliwe Prawie wszystkie przyszłe mamy (ponad 90 %) deklarują, że chcą karmić piersią i chcą to robić jak najdłużej[1]. Zdarza się, że – mimo starań i wielu prób – plany żywienia niemowlęcia wyłącznie swoim pokarmem nie są możliwe do zrealizowania. Karmieniu piersią mogą towarzyszyć bowiem różnego rodzaju przeszkody, a wiele kobiet przyznaje się, że spotkało na swojej drodze problemy z tym związane. To m.in. trudności w podjęciu i utrzymaniu efektywnego ssania piersi przez niemowlę czy niewystarczająca ilość pokarmu w piersiach. W tych niełatwych chwilach, u młodych mam pojawia się rozczarowanie, poczucie winy i niespełnienia. Nagle okazuje się, że rzeczy, które miały być proste i oczywiste, wcale takie nie są. Komplikacje laktacyjne lub problemy zdrowotne sprawiają, że 40% kobiet we wczesnym okresie życia dziecka karmi lub dokarmia dziecko mlekiem modyfikowanym, a później liczba ta wzrasta nawet do 70%[2]. Jednym z głównych powodów wprowadzenia karmienia mieszanego jest m.in. niski przyrost masy ciała niemowlęcia. W takiej sytuacji warto walczyć o utrzymanie laktacji, bowiem większość problemów z karmieniem piersią można rozwiązać. Można zwrócić się o pomoc np. do położnej środowiskowej, doradcy laktacyjnego czy do pediatry. Czasem jednak, kiedy wsparcie ekspertów nie pomaga, dokarmianie mlekiem modyfikowanym, po konsultacji z pediatrą, staje się koniecznością, aby dalej wspierać prawidłowy rozwój niemowlęcia. To inny sposób, dzięki któremu mama wciąż może troszczyć się o maleństwo. Bo każda mama chce dla swojego dziecka jak najlepiej, dlatego jest dla niego najlepszą mamą na świecie. Rozwiązanie dopasowane do potrzeb dziecka Zderzenie z rzeczywistością dla wielu młodych mam bywa brutalne, bolesne i bardzo odległe od wyobrażeń, dlatego świadomość, że w każdej chwili jest ktoś, kto pomoże, wesprze, doradzi jest bardzo pomocna. Niezależnie od powodu, z jakiego mama nie może karmić wyłącznie piersią, z myślą o dalszym wspieraniu harmonijnego dojrzewania młodego organizmu powinna (w porozumieniu z lekarzem pediatrą) wybrać odpowiednie mleko modyfikowane. Wyniki najnowszych badań Nutricia pozwoliły na opracowanie formuły mleka modyfikowanego, którego receptura jest inspirowana właściwościami kobiecego pokarmu, a dzięki temu dostarcza niemowlętom (niekarmionym wyłącznie piersią) kluczowe składniki odżywcze, ważne dla młodego organizmu. Bebilon Profutura 2 to najbardziej zaawansowana formuła[3], gdy wyłączne karmienie piersią nie jest możliwe. Łączy ona unikalną kompozycję oligosacharydów GOS/FOS, która odwzorowuje kompozycję krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów mleka matki, z najwyższym poziomem HMO na rynku[4], czyli naturalnie występujących w mleku matki oligosacharydów: 2’FL, a także 3’GL, który powstaje w wyniku naszego unikalnego procesu[5]. Zawiera również niezbędne witaminy i składniki mineralne w odpowiednich ilościach, a także posiada wyjątkowy profil kwasów tłuszczowych. „Bebilon Profutura 2 został opracowany przez zespół 500 naukowców i ekspertów Nutricia na podstawie najnowszych odkryć naukowych dotyczących żywienia na wczesnym etapie życia oraz ponad 40 lat badań nad składem mleka matki. Zdajemy sobie sprawę, jak piękny, a zarazem trudny jest okres karmienia piersią i wiemy, że każda kobieta chce z całego serca jak najlepiej zadbać o swoje maleństwo. Właśnie dlatego stosujemy najnowsze rozwiązania, aby wspierać i pomagać mamom, które z różnych względów nie mogą karmić wyłącznie piersią. Pokazujemy, że są różne możliwości, a bez względu na to, w jaki sposób kobiety żywią swoje dzieci, zawsze są dla nich najlepszymi mamami” – mówi Agnieszka Dobosz-Pszkit, Starszy Kierownik marki Bebilon 2. Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza. Wśród mlek następnych Nutricia.

U&A 2018, Kantar TNS.

Wśród mlek następnych Nutricia. [1] „Karmienie Piersią w Polsce Raport 2015”, badanie przeprowadzone dla Fundacji Nutricia przez Centrum Nauk o Laktacji. N = 736 kobiet spodziewających się dziecka oraz kobiet, które są już mamami.

[2] U&A 2018, Kantar TNS.

[3] Wśród mlek następnych Nutricia.

[4] W porównaniu do innych mlek następnych na rynku, na podstawie danych zebranych w lutym 2020 r.

[5] Opracowanego przez naukowców Nutricia Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze