Będą wyglądały jak nowe. Wystarczy zrobić jedną rzecz

Sztuczne kwiaty są narażone na działanie warunków atmosferycznych, co może wpłynąć na ich wygląd. Aby chronić je przed blaknięciem, warto umieszczać je w miejscach zacienionych lub pod osłoną. Większość takich kwiatów jest wykonana z materiałów odpornych na promieniowanie UV. Nadmierna ekspozycja na słońce może jednak spowodować, że staną się matowe i stracą kolor. Podobnie jest z ich trwałością zimą.

Sztuczne kwiaty są bardzo często wybierane przy okazji Wszystkich Świętych. Takie wiązanki leżą na grobach przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. Warto więc wiedzieć, co możemy zrobić, aby przetrwały na grobach nie tylko jesień, ale również srogą zimę.

Pierwszym sposobem jest spryskanie sztucznych kwiatów lakierem do włosów. Lakier do włosów to kosmetyk, dzięki któremu na powierzchni powstanie warstwa ochronna. Zabezpieczy materiał przed czynnikami zewnętrznymi, a dodatkowo nieco je usztywni.