Te kwiaty postawisz na cmentarzu. Nawet przymrozki nie są im straszne

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Te kwiaty są najtrwalsze

Przychodząc na groby zmarłych, zazwyczaj przynosimy kwiaty doniczkowe, ponieważ te cięte szybko usychają i zamarzają. Chcąc utrzymać je w jak najdłużej świeżym i estetycznym stanie, najlepiej wybrać takie, które nie będą bardzo wymagające. Dzięki nim stworzysz piękną kompozycję, która będzie stała nawet przez kilka tygodni.

- Chryzantemy. To one znalazły się wśród tych najpopularniejszych, które są mocno odporne na zmienną pogodę, a tym samym potrafią ładnie przystroić swoimi kolorowymi płatkami. Występują one zazwyczaj w kolorze białym, fioletowym, różowym, żółtym czy czerwonym.

- Bratki. Są dobrze odporne na chłodne warunki pogodowe, a oprócz tego są niesamowicie barwne. Mogą być ładnym symbolem, który wprowadza radosny klimat.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

- Wrzosy. Również są wytrzymałe jeśli chodzi o temperaturę, jednak wymagają regularnego podlewania. Znajdziemy je głównie w fioletowo-liliowym kolorze, ale są również różowe i białe.

- Niecierpki. Sprawdzą się one na cmentarzu jednak w temperaturze poniżej zera, będą przemarzać. Zachwycają jednak swoimi kolorami, które są zazwyczaj żółte, białe, różowe, fioletowe czy czerwone.

- Begonie. Dobrze znoszą niskie temperatury, jednak nie będą aż tak odporne jak np. chryzantemy. Zazwyczaj kojarzymy je z intensywnie czerwonego koloru.

- Prymulki. Ten kwiat znamy inaczej jako pierwiosnek, który zakwita wczesną wiosną. Potrafi przetrwać nawet do -5 stopni Celsjusza, a przede wszystkim cieszy oko swoimi dwubarwnymi kwiatami.

- Cyklamen. Jest zdecydowanie mnie odporny na zimno, jednak kiedy temperatura nie jest zbyt niska, będzie pięknie prezentował się wraz ze swoimi pięknymi i kolorowymi płatkami, które unoszą się ku górze.

Jak dbać o kwiaty na cmentarzu?

Mimo że wybierzemy kwiaty, które dobrze radzą sobie w trudnych warunkach, to niezwalania nas z dbania o nie. Oczywiście niezbędne będzie ich regularne podlewanie. Jednak pamiętajmy o tym, że nie wolno ich przelewać.

Kolejnym, ważnym aspektem jest ich ochrona przed wiatrem lub mrozem. Do tego możemy użyć małych osłon czy agrowłókniny, która zachowa je na dłużej w dobrym stanie. Oprócz tego warto użyć liści, trocin lub kory sosnowej jako ściółki, która zapobiegnie przed mrozem i utrzyma prawidłową wilgoć. Co więcej, warto zwrócić uwagę od czasu do czasu na zwiędnięte elementy, których trzeba się pozbyć, ponieważ nie tylko odbierają uroku, ale także mogą osłabiać roślinę.

Zobacz także Wymieszaj z wodą i podlej. Nie zwiędną tygodniami

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!