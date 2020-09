Bejrut znów płonie. Martyna Wojciechowska jest na miejscu zdarzeń

Martyna Wojciechowska jest w Bejrucie

– Powiem wam, że to jest niewiarygodne, żeby w krótkim czasie nastąpiło tyle pożarów. Bardzo trudno uwierzyć w to, że jest to przypadek, ale wiem jedno, że ludzie w Libanie, ludzie w Bejrucie, są potwornie zmęczeni. Bardzo, bardzo jest mi ich szkoda – opowiadała Martyna Wojciechowska na swoim InstaStory.